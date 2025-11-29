  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Умышленный промах Кейда Каннингема на последних секундах дал «Пистонс» шанс на спасение. Энтони Блэк стал автором победного блок-шота
Видео
2

Умышленный промах Кейда Каннингема на последних секундах дал «Пистонс» шанс на спасение. Энтони Блэк стал автором победного блок-шота

Драматичная концовка матча «Детройт» – «Орландо».

«Орландо» обыграл «Детройт» со счетом 112:109 и квалифицировался в четвертьфинал Кубка НБА от группы В.

Умышленный промах разыгрывающего Кейда Каннингема с линии штрафного на последних секундах при «-3» дал «Пистонс» шанс на спасение. Лидер клуба из Мичигана сам же подобрал мяч и сделал скидку на дугу, но Энтони Блэк накрыл Данкана Робинсона, став автором победного блок-шота.

Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?4178 голосов
ДаШэй Гилджес-Александер
НетМайкл Джордан
ПовторитСтефен Карри
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
logoДанкан Робинсон
logoБаскетбол - видео
logoКейд Каннингем
logoЭнтони Блэк
logoОрландо
logoНБА
logoДетройт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
60 очков Джейлена Брауна и Деррика Уайта помогли «Бостону» прервать 13-матчевую победную серию «Детройта»
27 ноября, 04:17Видео
Энтони Блэк обновил рекорд карьеры по результативности (31) в матче с «Сиксерс»
26 ноября, 04:29Видео
У «Детройта» новая версия «Плохих парней». Никто не понимает, насколько они хороши
19 ноября, 08:55
Главные новости
Купер Флэгг и Кон Книппел – лучшие новички НБА октября-ноября
17 минут назад
Шэй Гилджес-Александер о Чете Холмгрене: «Он просто не сдает физически. Его движения стали мощнее»
34 минуты назад
НБА. «Голден Стэйт» сыграет с «Оклахомой», «Бостон» примет «Нью-Йорк» и другие матчи
54 минуты назад
Яннис Адетокумбо удалил из соцсетей все посты о «Милуоки», кроме публикации о чемпионстве 2021-го года
сегодня, 18:53
«Локомотив-Кубань» официально подтвердил переход Майка Мура
сегодня, 18:32Фото
Чендлер Парсонс раскритиковал Леброна Джеймса за «накручивание статистики»: «Он определенно охотился за очками и не собирался уходить, пока не получит их»
сегодня, 18:14
Рамона Шелберн о «Филадельфии»: «Теперь это команда Тайриза Макси»
сегодня, 17:02
Данило Галлинари объявил о завершении карьеры
сегодня, 16:27
Оди Крукс набрала 47 очков за 33 минуты и обновила рекорд университета
сегодня, 16:04Видео
Демар Дерозан о необходимости изменений в «Кингз»: «Это зависит не от меня. Моя работа – приходить и делать все, что требуется для победы»
сегодня, 15:26
Ко всем новостям
Последние новости
Кори Джозеф близок к переходу в «Монако»
1 минуту назад
«Сан‑Пабло Бургос» подписал Итана Хэппа
56 минут назад
Кеннет Фарид – MVP Евролиги по итогам ноября
сегодня, 17:47Фото
Жарко Паспаль назначен новым спортивным директором «Партизана»
сегодня, 17:35Фото
«Олимпиакос» следит за рынком НБА в поисках разыгрывающего после серии отказов
сегодня, 16:42
Хамиду Диалло может покинуть «Басконию» ради выгодного контракта в Китае
сегодня, 15:42
Форвард «Фенербахче» Онуралп Битим получил разрыв связки голеностопа в матче сборной Турции
сегодня, 15:35
Марко Гудурич пропустит два ближайших матча «Милана»
сегодня, 14:33
ЧМ-2027. Отборочный турнир. Финляндия обыграла Францию, Польша вырвала победу у Нидерландов и другие результаты
вчера, 20:53
Томаш Саторански установил новый рекорд отборочного турнира чемпионата мира по количеству передач за игру
вчера, 20:37