«Выкинь этот бросок в мусорку». Момент «добро пожаловать в НБА» Бузелиса случился в комнате для просмотров записей

Матас Бузелис поделился своим эпизодом «добро пожаловать в НБА».

В какой-то момент новички НБА сталкиваются с ситуацией, которая по-настоящему обозначает отличие лиги от их прежнего опыта. Обычно подобный момент случается в игре против опытных соперников. Форвард Матас Бузелис из «Чикаго » рассказал о своем эпизоде «добро пожаловать в НБА».

«Мой момент произошел в комнате для просмотра записей с командой. Мы много работаем с цифрами и аналитикой. Однажды я прошел по задней линии, воткнулся в соперника плечом и получил свободное пространство. Я был не так далеко от кольца, защитника отбросило, толкнул его достаточно сильно. Забросил средний.

На следующий день смотрим записи, вся команда. И Билл Донован такой: «Матас, выкинь этот дерьмовый бросок в мусорку». Я был шокирован. Это же мой фирменный бросок. Сердце ушло в пятки, я понял, что больше никогда не буду так бросать. Но это стиль Билли, он всегда говорит все прямо», – посмеялся Бузелис .