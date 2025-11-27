Билли Донован: «У нас 8 парней на истекающих контрактах. Их будущее и карьеры в руках друг у друга»
Главный тренер «Чикаго» Билли Донован постарался объединить команду вокруг общих интересов.
«У нас 8 парней на истекающих контрактах (Вучевич, Коллинз, Уайт, Хертер, Досунму, Картер, Терри, Филлипс). Их судьбы связаны. Будущее и карьеры находятся у друг друга в руках.
Молодые игроки в свой 1-й или 2-й год смотрят вперед и думают, что 15 лет – это вечность. Но рядом с ними Вуч, который понимает – они проходят за мгновение. Вуч придает им это ощущение уходящего времени, срочности.
Им необходим подобный настрой, потому что их успех основан друг на друге и напрямую повлияет на их будущее. Когда партнеры начинают думать о том, что они могут сделать, чтобы помочь одноклубнику, – тогда проявляются те, кто способен по-настоящему вложиться в команду», – рассудил главный тренер.