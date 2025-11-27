4

«Чикаго» предпочел Ноа Эссанга Дерику Куину на драфте из-за планов на игру в быстром темпе

Билли Донован: взяли Ноа Эссанга вместо Дерика Куина из-за потенциала.

20-летний центровой Дерик Куин достался «Новому Орлеану» под 13-м номером на драфте-2025. «Мини-Йокич», как его называли в NCAA, набирает 12,3 очка, 6,3 подбора, 3,6 передачи и 1,1 перехвата за 23,7 минуты на площадке и попал в Топ-4 рейтинга новичков на этой неделе.

«Чикаго» всерьез рассматривал возможность взять Куина под 12-м номером, но в итоге выбрал 18-летнего форварда Ноа Эссанга, более подходящего, по мнению клуба, к планам на игру в быстром темпе.

Эссанг пока не получил значительного времени в НБА и готовится к роли в основной команде в лиге развития.

«Во время драфта много всего происходит. 5 минут на выбор. Фронт-офис видел в Ноа долгосрочную перспективу, этот парень подходил нашему стилю. Не слышал мнения, что Дерик Куин нам не подходит, но выбор был сделан с точки зрения конечного потенциала. Еще один высокий атлетичный «винг», хороший в защите», – поделился главный тренер Билли Донован.

Chicago Sun Times
