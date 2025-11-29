  • Спортс
Док Риверс: «У «Никс» на 13 бросков больше с игры и на 8 с линии. Мы лучше других по эффективности, но это игра цифр»

Док Риверс обозначил слабости «Милуоки».

«Бакс» уступили «Никс» в гостях – 109:118. «Милуоки» проигрывает в новой игровой парадигме лиги, нацеленной на превосходство в количестве владений, о которой рассказывают тренеры и аналитики.

«Главное в том, что у них на 13 бросков больше с игры и на 8 – с линии штрафных. Мы опережаем других по бросковой эффективности (3-е место). Реализуем 52%. Но нас убивают потери, подборы в нападении и фолы.

Это игра цифр, в которой необходимо побеждать. Особенно с учетом Янниса Адетокумбо. Если мы справимся с этим, мы начнем выигрывать», – рассудил главный тренер Док Риверс.

«Бакс» на данный момент создают практически меньше всех (2-е с конца место) возможностей для очков второго шанса и меньше других становятся на линию штрафных. Идут ниже среднего по препятствию броскам оппонента (19-е), провоцированию потерь (19-е) и подборам в нападении (30-е).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
