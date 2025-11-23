Лэндри Шэмет покинул площадку матча против «Орландо» с травмой плеча

Лэндри Шэмет получил травму плеча.

Защитник «Нью-Йорка » Лэндри Шеймет был вынужден досрочно покинуть матч против «Орландо » из-за травмы правого плеча.

Защищаясь против Джейлена Саггса у центральной линии, Шэмет столкнулся с заслоном, который поставил Уэнделл Картер . Шэмет сразу же почувствовал боль и направился в раздевалку, придерживая правую руку. Это произошло за 9 минут 17 секунд до конца первой четверти.

Официально о его выбывании из игры было объявлено в начале второй четверти.

Защитник только что выдал свою лучшую пятиматчевую серию в текущем сезоне. Он набирал больше 10 очков в четырех играх подряд, включая матч с 36 очками в победе над «Майами», прежде чем эта серия прервалась в среду 9 очками за 23 минуты в игре с «Далласом».

Однако в той игре именно Шэмет попал два трехочковых броска в последнюю минуту и заработал для соперника фол в атаке на последних секундах, что помогло «Никс» одержать победу над «Мэверикс».