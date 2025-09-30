«Зенит» продлил контракт с Егором Рыжовым и отправил центрового в аренду в «Енисей»

Рыжов продлился с родным клубом и отправляется в Красноярск.

«Зенит» и Егор Рыжов (21 год, 209 см) договорились о продлении соглашения до конца сезона-2026/27.

Сезон-2025/26 центровой проведет в «Енисее » на правах аренды.

Ранее сообщалось, что Рыжов получил предложение от американского университета Флорида Стэйт, но переезд в NCAA сорвался – в том числе из-за того, что игроку не удалось вовремя собрать все необходимые документы.

В прошлом сезоне центровой играл и за «Зенит», и за «Зенит -2» в Суперлиге.

В Единой лиге ВТБ Рыжов принял участие в 29 матчах, набирая в среднем 3,1 очка и 1,7 подбора за 7,5 минуты. В Суперлиге его показатели составили 15,3 очка и 8,3 подбора за 27 минут в среднем.