«Зенит» продлил контракт с Егором Рыжовым и отправил центрового в аренду в «Енисей»
Рыжов продлился с родным клубом и отправляется в Красноярск.
«Зенит» и Егор Рыжов (21 год, 209 см) договорились о продлении соглашения до конца сезона-2026/27.
Сезон-2025/26 центровой проведет в «Енисее» на правах аренды.
Ранее сообщалось, что Рыжов получил предложение от американского университета Флорида Стэйт, но переезд в NCAA сорвался – в том числе из-за того, что игроку не удалось вовремя собрать все необходимые документы.
В прошлом сезоне центровой играл и за «Зенит», и за «Зенит-2» в Суперлиге.
В Единой лиге ВТБ Рыжов принял участие в 29 матчах, набирая в среднем 3,1 очка и 1,7 подбора за 7,5 минуты. В Суперлиге его показатели составили 15,3 очка и 8,3 подбора за 27 минут в среднем.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Зенита»
