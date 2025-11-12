0

Дайсон Дэниэлс: «Шэй Гилджес-Александер – самый сложный оппонент в моей карьере»

Защитник «Хокс» назвал звезду «Тандер» самым сложным соперником в своей карьере.

Защитник «Атланты» Дайсон Дэниэлс, заработавший репутацию одного из лучших персональщиков НБА, в интервью HoopsHype рассказал о своем подходе к игре против лучших атакующих баскетболистов лиги.

«Это интересно. Мне нравится этот вызов. Выходить против лучших – это то, о чем я всегда мечтал. Я всегда был защитником, поэтому опекать сильнейших игроков мира по 35-40 минут за игру доставляет мне огромное удовольствие. Это трудно, но я люблю такие испытания», – поделился 22-летний баскетболист.

Также Дэниэлс выделил Шэя Гилджес-Александера как самого сложного оппонента в своей карьере.

«Шэй – очень сложный, хитрый, буквально «проскальзывающий» игрок. Он умеет зарабатывать фолы и здорово бросает – думаю, он самый трудный оппонент в моей карьере», – сказал защитник «Атланты.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: HoopsHype
