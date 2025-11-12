Видео
Стеф Карри получил первый неспортивный фол в своей карьере, помешав приземлению Айзейи Джо

Стеф Карри мог нанести травму Айзейе Джо.

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стеф Карри вернулся на площадку после болезни и отыграл 20 минут, набрав 11 очков (4 из 13 с игры, 1 из 5 из-за дуги). «Уорриорз» крупно уступили «Тандер» – 102:126.

В первой четверти во время трехочкового броска защитника Айзейи Джо Карри помешал его приземлению. «Оклахома» получила право на 3 штрафных и владение мячом.

Это первый неспортивный фол в карьере Карри.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
