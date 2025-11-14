7

Нико Харрисон «в хорошем расположении духа» и намерен провести время с семьей

Бывший генменеджер «Далласа» Нико Харрисон «в хорошем расположении духа» и планирует провести время с женой и дочерьми после того, как был уволен спустя 11 игр в своем четвертом сезоне на посту. Об этом во вторник заявил инсайдер Крис Хэйнс.

«Он в хорошем расположении духа. Он собирается какое-то время посвятить себе и своей семье и просто отдалиться от всего. Это была тяжелая ситуация», – сказал Хэйнс.

Ранее на этой неделе «Мэверикс» объявили, что Харрисон, который помог построить команду, дошедшую до финала НБА 2024 года, но затем разобрал ее, обменяв Луку Дончича в прошлом сезоне, был уволен после старта в 3-8 в сезоне-2025/26.

Владелец «Далласа» Патрик Дюмон в открытом письме к болельщикам заявил, что «никто в организации «Мэверикс» не доволен» таким результатом в начале сезона.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Bleacher Report
Нико Харрисон
logoНБА
logoДаллас
Крис Хэйнс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Энтони Дэвис не намерен требовать обмена после ухода Нико Харрисона (Марк Стейн)
вчера, 17:23
Новое руководство «Далласа» рассматривает возможность радикальных изменений в составе. Марк Кьюбан вернулся к участию в управлении (SI)
вчера, 15:16
Лука Дончич об увольнении Нико Харрисона: «Меня волнуют только город, болельщики и игроки. Они всегда будут занимать особое место в моем сердце»
вчера, 07:59
Главные новости
Евролига. «Дубай» сыграет с «Жальгирисом», «Милан» встретится с «Олимпиакосом» и другие матчи
9 минут назадLive
«Хочу стать президентом США». Собеседование Ламело Болла перед драфтом отпугнуло «Миннесоту»
13 минут назад
Тренер НБА: «Иногда «Мэджик» опускают головы и останавливаются. Они не верят в свое нападение»
23 минуты назад
«Точно не выйдет получить схожую компенсацию». В НБА считают, что «Далласу» стоит обменять Энтони Дэвиса и Кайри Ирвинга
44 минуты назад
Эргин Атаман: «Кеннет Фарид оказался нужным нам лекарством»
сегодня, 15:32
Торину Принсу потребовалась операция на шейном отделе позвоночника, форвард выбыл на неопределенный срок
сегодня, 15:10
«Джордан Отт – претендент на тренера года». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
сегодня, 14:55Фото
Стив Керр: «Определился со стартовой пятеркой. Мне понравилось то, что я увидел»
сегодня, 14:45
«Нам нужно только его лидерство». Тайрон Лю обозначил задачи Криса Пола в «Клипперс»
сегодня, 14:18
Клэй Томпсон о роли со скамейки запасных: «Все еще провожу 30 минут на площадке на 15-й год карьеры»
сегодня, 13:59
Ко всем новостям
Последние новости
Домашний матч «Виртуса» с «Маккаби» 21 ноября может быть перенесен из-за опасений полиции
сегодня, 15:21
Противостояния греческих и сербских клубов привели «Црвену Звезду» и «Олимпиакос» к новым штрафам в Евролиге
сегодня, 14:30
Адриатическая лига. «Студентски центар» примет «Клуж», «Задар» сыграет с «Мегой»
сегодня, 08:55
Премьер-лига. Женщины. «Энергия» примет «Самару»
сегодня, 12:15
Чемпионат Франции. «Шоле» встретится с «Нантером»
сегодня, 12:15
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» сыграет с «Галатасараем»
сегодня, 08:42
Осо Игодаро завершил матч с показателем полезности «+52». Это повторение третьего лучшего результата в истории НБА
сегодня, 10:02
Маскот «Сиксерс» отшатнулся от Джейлена Брауна, боясь встречи с его волосами
сегодня, 05:42Видео
Тони Паркер о санкциях против «Виллербана: «Евролига требует от нас нарушить законы французского баскетбола»
вчера, 20:16
Георгиос Барцокас о травме Кинана Эванса: «Эта новость эмоционально опустошила нас, но жизнь продолжается»
вчера, 18:53