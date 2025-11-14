Нико Харрисон «в хорошем расположении духа» и намерен провести время с семьей

Бывший генменеджер «Далласа » Нико Харрисон «в хорошем расположении духа» и планирует провести время с женой и дочерьми после того, как был уволен спустя 11 игр в своем четвертом сезоне на посту. Об этом во вторник заявил инсайдер Крис Хэйнс.

«Он в хорошем расположении духа. Он собирается какое-то время посвятить себе и своей семье и просто отдалиться от всего. Это была тяжелая ситуация», – сказал Хэйнс.

Ранее на этой неделе «Мэверикс» объявили, что Харрисон, который помог построить команду, дошедшую до финала НБА 2024 года, но затем разобрал ее, обменяв Луку Дончича в прошлом сезоне, был уволен после старта в 3-8 в сезоне-2025/26.

Владелец «Далласа» Патрик Дюмон в открытом письме к болельщикам заявил, что «никто в организации «Мэверикс» не доволен» таким результатом в начале сезона.