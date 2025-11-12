2

Кирилл Елатонцев продлил больничный и не сыграет с «Пармой» («Спорт-Экспресс»)

Центровой «Локо» Кирилл Елатонцев продлил больничный и не сыграет с «Пармой».

Центровой «Локомотива-Кубань» Кирилл Елатонцев не сыграет с «Бетсити Пармой» 12 ноября. По информации «Спорт-Экспресса», 23-летний баскетболист продлил больничный, так как не успел полностью восстановиться после перенесенной инфекции.

Ранее «Локомотив-Кубань» публично обвинил Елатонцева в симуляции болезни и нарушении контракта. В свою очередь баскетболист подал заявление на расторжение соглашения, сославшись на неподобающие действия со стороны клуба.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: «Спорт-Экспресс»
