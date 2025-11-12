Антониус Кливленд: «Майк Джеймс и Дарран Хиллиард сказали, что мне понравится ЦСКА, и не захочется уходить»
Антониус Кливленд рассказал о переезде в Москву.
Американский защитник Антониус Кливленд, лучший игрок оборонительного плана прошлого розыгрыша Лиги ВТБ, перешел из «Локо» в ЦСКА в межсезонье.
«Этим летом мы виделись с Уэйдом [Болдуином], у него была свадьба в Нью-Йорке. Я приезжал в гости, там было весело. Встретился там и поболтал с [экс-игроками ЦСКА] Майком Джеймсом и Дарраном Хиллиардом. Они сказали: «Тебе понравится ЦСКА, понравится клуб, и ты не захочешь уходить, там классно», – поделился баскетболист в процессе комментирования матча Евролиги.
Кливленд поучаствовал в трансляции матча «Маккаби» против «Фенербахче» на Okko.
Защитник набирает 10,9 очка, 3,1 передачи и 1,5 перехвата за 19,7 минуты в среднем в этом чемпионате.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Okko
