2.72 – Стефен Карри реализует 5000 трехочковых за карьеру в НБА. Сейчас у него 4093

Букмекеры оценили шансы Стефена Карри реализовать 5000 трехочковых за карьеру в НБА.

На данный момент у звезды «Голден Стэйт» 4093 трехочковых. Карри – первый истории НБА, кому удалось набрать 4000 трехочковых за карьеру.

Букмекеры дают коэффициент 2.72 на то, что Стефен реализует 5000 попаданий из-за дуги. Обратная ставка сыграет за 1.40.

Рентген-столы и меченые карты: как работала покерная схема, за которую судят Биллапса?