2.72 – Стефен Карри реализует 5000 трехочковых за карьеру в НБА. Сейчас у него 4093
Букмекеры оценили шансы Стефена Карри реализовать 5000 трехочковых за карьеру в НБА.
На данный момент у звезды «Голден Стэйт» 4093 трехочковых. Карри – первый истории НБА, кому удалось набрать 4000 трехочковых за карьеру.
Букмекеры дают коэффициент 2.72 на то, что Стефен реализует 5000 попаданий из-за дуги. Обратная ставка сыграет за 1.40.
