28+13 от Пола Рида принесли «Детройту» победу в игре с «Чикаго»

«Чикаго» проиграл в 4-й раз подряд, уступив «Детройту» в гостях – 113:124.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Пистонс» Пол Рид. В его активе дабл-дабл – 28 очков, 13 подборов, 6 передач, 4 перехвата и 1 блок-шот за 31 минуту.

Рид реализовал 11 из 13 бросков с игры, 2 из 2 трехочковых и 4 из 4 штрафных.

Защитник Данкан Робинсон попал 7 из 10 дальних попыток и закончил встречу с 23 очками.

Разыгрывающий «Буллз» Джош Гидди пропустил матч из-за травмы голеностопа.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
