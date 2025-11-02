«Майами» отправил Влада Голдина в команду G-лиги

Российский центровой будет выступать за фарм-клуб «Хит» в Лиге развития.

Голдин не был выбран на драфте-2025 и подписал с «Майами» двусторонний контракт.

В пяти прошедших матчах нового сезона центровой не попадал в заявку команды, а теперь клуб отправил 24-летнего игрока в «Су-Фолс Скайфорс», выступающий в G-лиге.

Сезон Лиги развития начнется с мини-турнира 7 ноября.

Почему Влад Голдин не играет в НБА? Причина – в контракте с «Майами», но еще в стиле тренера и даже в расследовании ФБР