«Майами» отправил Влада Голдина в команду G-лиги
Российский центровой будет выступать за фарм-клуб «Хит» в Лиге развития.
Голдин не был выбран на драфте-2025 и подписал с «Майами» двусторонний контракт.
В пяти прошедших матчах нового сезона центровой не попадал в заявку команды, а теперь клуб отправил 24-летнего игрока в «Су-Фолс Скайфорс», выступающий в G-лиге.
Сезон Лиги развития начнется с мини-турнира 7 ноября.
Почему Влад Голдин не играет в НБА? Причина – в контракте с «Майами», но еще в стиле тренера и даже в расследовании ФБР
Опубликовал: Сергей Белозерцев
