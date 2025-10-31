Никола Йокич: «Валанчюнас большой и доминирующий в «краске». Заставляет сдваиваться и хорошо пасует»

«Наггетс» позитивно оценивают приход Йонаса Валанчюнаса.

Литовский центровой получает 12,4 минуты в среднем в первом сезоне за «Денвер » и набирает 8,5 очка, 5 подборов и 1,5 передачи.

«Мне нравится, когда у нас разные игроки с разной энергетикой. Валанчюнас определенно представляет угрозу в «краске». Он большой и доминирующий. Хорошо набирает очки. Заставляет защиту сдваиваться и отлично пасует. Отличный инструмент для нас», – поделился Никола Йокич .

«Очень приятно иметь Большого Вала в партнерах. Проверенный игрок. Очень-очень хорош. Практически никакого спада во второй нашей пятерке. Он умен, отлично понимает свою игру и позиции. Габаритнее своих прямых оппонентов.

Он помогает второй пятерке выглядеть законченной. Когда начинаются неприятности, мяч не идет в кольцо, можно просто положиться на него и отдать ему мяч, как мы это делаем с Джокером», – рассказал Аарон Гордон .