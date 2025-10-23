31 очко Девина Букера помогло «Финиксу» вернуться с «-20» в матче с «Сакраменто»

Девин Букер привел «Санз» к победе в сложной игре.

«Финикс » отставал от «Сакраменто» на 20 очков и подошел ко 2-й половине с «-17», но смог переломить ход встречи и выиграть 120:116.

Самым результативным игроком матча стал защитник Девин Букер . В его активе 31 очко, 5 подборов и 3 передачи на 6 потерь. Букер реализовал 10 из 19 бросков с игры, 1 из 3 из-за дуги и 10 из 15 с линии.

Новобранец команды форвард Диллон Брукс добавил 22 очка (9 из 24 с игры, 1 из 8 из-за дуги, 3 из 3 с линии), 4 подбора, 3 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.

Со стороны «Кингз» выделялись защитники Демар Дерозан (29 очков, 6 подборов и 9 передач) и Зак Лавин (30 очков).

Разыгрывающий Деннис Шредер набрал 14 очков, 7 передач и 2 перехвата в первой игре за «Сакраменто ». Расселл Уэстбрук получил 19 минут со скамейки запасных, на его счету 6 очков (2 из 8 с игры, 0 из 2 из-за дуги, 2 из 3 с линии), 6 подборов, 1 передача и 1 блок-шот.