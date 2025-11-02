  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кевин Гарнетт – Полу Пирсу: «Я думал, что ты станешь MVP, но твоя задница вообще не играла в защите»
2

Кевин Гарнетт – Полу Пирсу: «Я думал, что ты станешь MVP, но твоя задница вообще не играла в защите»

Гарнетт заявил, что Пирс слишком часто отлынивал от обязанностей в обороне.

«Если честно, я думал, что ты в какой-то момент станешь MVP, но твоя задница вообще не играла в защите. Когда тебе напихали, ты злишься, и вот тогда ты играешь в защите. Но в остальное время ты просто рассекал. Просто катался, никакой защиты», – сказал Гарнетт своему бывшему партнеру по команде.

Лучшим результатом Пирса в голосовании за MVP было 7-е место в сезоне-2007/08.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Кевина Гарнетта и Пола Пирса
