Кевин Дюрэнт о разгроме «Бостона»: «Когда играем в полную силу, нас трудно остановить»
Кевин Дюрэнт припугнул соперников «Хьюстона».
В субботу «Рокетс» одержали третью победу в сезоне, справившись с «Селтикс» в Бостоне (128:101). Звездный форвард набрал 26 очков и 8/11 с игры.
«Когда играем в полную силу, нас трудно остановить.
Сегодня все излучали уверенность. Важнее всего, что мы были сосредоточены на защите и выполнении игрового плана. Все хорошие команды следуют плану на протяжении 48 минут. Мы останавливали соперника на своей половине, это помогало в атаке.
Что касается меня лично, то для меня создавали отличные возможности под бросок, ставили классные заслоны. Я все лучше понимаю свою роль. Мне нравится играть с этими ребятами», – заявил Дюрэнт.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Хьюстона»
