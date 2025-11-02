Кевин Дюрэнт о разгроме «Бостона»: «Когда играем в полную силу, нас трудно остановить»

Кевин Дюрэнт припугнул соперников «Хьюстона».

В субботу «Рокетс» одержали третью победу в сезоне, справившись с «Селтикс» в Бостоне (128:101). Звездный форвард набрал 26 очков и 8/11 с игры.

«Когда играем в полную силу, нас трудно остановить.

Сегодня все излучали уверенность. Важнее всего, что мы были сосредоточены на защите и выполнении игрового плана. Все хорошие команды следуют плану на протяжении 48 минут. Мы останавливали соперника на своей половине, это помогало в атаке.

Что касается меня лично, то для меня создавали отличные возможности под бросок, ставили классные заслоны. Я все лучше понимаю свою роль. Мне нравится играть с этими ребятами», – заявил Дюрэнт .