Джарен Джексон и другие игроки «Гризлис» посмеялись над Винсом Уильямсом после эпизода со слетевшей кросссовкой

Игроки «Мемфиса» неожиданным образом отреагировали на конфуз с одноклубником.

Во время матча в пятницу звезда «Лейкерс» Лука Дончич раскачал Винса Уильямса, заставив потерять кроссовку. Готовившийся войти в игру Джарен Джексон прикрывал рот рукой, чтобы скрыть смех.

Ряд игроков на скамейке, включая Скотти Пиппена , также посмеялись над товарищем по команде.

После игры Джа Морэнт выразил недовольство тренерским штабом «Гризлис», за что позже был отстранен клубом на одну игру.