  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джарен Джексон и другие игроки «Гризлис» посмеялись над Винсом Уильямсом после эпизода со слетевшей кросссовкой
Видео
0

Джарен Джексон и другие игроки «Гризлис» посмеялись над Винсом Уильямсом после эпизода со слетевшей кросссовкой

Игроки «Мемфиса» неожиданным образом отреагировали на конфуз с одноклубником.

Во время матча в пятницу звезда «Лейкерс» Лука Дончич раскачал Винса Уильямса, заставив потерять кроссовку. Готовившийся войти в игру Джарен Джексон прикрывал рот рукой, чтобы скрыть смех.

Ряд игроков на скамейке, включая Скотти Пиппена, также посмеялись над товарищем по команде.

После игры Джа Морэнт выразил недовольство тренерским штабом «Гризлис», за что позже был отстранен клубом на одну игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
logoСкотти Пиппен-младший
logoБаскетбол - видео
logoМемфис
logoНБА
logoВинс Уильямс
logoДжарен Джексон-младший
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джа Морэнт и Джарен Джексон-младший набрали 2 очка на двоих во второй половине матча с «Лейкерс»
вчера, 10:26
Лука Дончич вернулся и разул соперника
вчера, 08:05
Лука Дончич раскачал защитника, заставив того потерять кроссовку
вчера, 04:40Видео
Дончич вернулся после травмы и повторил достижение Чемберлена – 44 очка, 12 подборов, 6 передач в матче с «Мемфисом»
вчера, 04:35Видео
Главные новости
Пол Пирс: «Распределение нагрузки должно быть уделом избранных игроков. Например, 43-летний Леброн – что ты ему скажешь?»
4 минуты назад
Кейд Каннингем отдал 18 передач и набрал 21 очко в игре с «Далласом»
16 минут назадВидео
На спине Джейлена Грина появилась татуировка с его подругой Драей Мишель, которая старше баскетболиста на 17 лет
17 минут назадВидео
Болельщики в Бурсе выбежали на площадку после сирены, чтобы разобраться с Малакаем Флинном
34 минуты назадВидео
«Майами» отправил Влада Голдина в команду G-лиги
38 минут назад
Джабари Смит заблокировал данк Джейлена Брауна, Амен Томпсон забил сверху через двоих в ответной атаке
сегодня, 06:07Видео
Джейлен Дюрен набрал рекордные для себя 33 очка плюс 10 подборов, «Детройт» справился с «Далласом»
сегодня, 06:04Видео
Джейсон Кидд намекнул, что Кайри Ирвинг может вернуться после травмы до конца 2025 года
сегодня, 05:49
НБА. 31 очко Несмита помогло «Индиане» одолеть «Голден Стэйт», «Сакраменто» справился с «Милуоки» благодаря Лавину (31), Дерозану (29), и Сабонису (24+13) и другие результаты
сегодня, 05:32
Расселл Уэстбрук остановил Янниса Адетокумбо под кольцом, повиснув на нем
сегодня, 05:31Видео
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Уникаха» встретится с «Жироной», «Манреса» сыграет с «Бильбао» и другие матчи
вчера, 12:30
Чемпионат Франции. «Шоле» проиграл «Ле-Ману», «Виллербан» уступил «Элан Шалону» и другие результаты
вчера, 21:45
Чемпионат Италии. «Тренто» уступил «Виртусу», «Тревизо» не справился с «Триестом»
вчера, 21:28
Чемпионат Греции. «Перистери» обыграл АЕК, «Арис» уступил ПАОКу и другие результаты
вчера, 20:39
Адриатическая лига. «Будучность» справилась с «Задаром», «Клуж» обыграл «Игокеа»
вчера, 20:30
Джеремайя Мартин пока далек от возвращения в состав «Локомотива-Кубань»
вчера, 19:59
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» обыграл «Галатасарай», «Меркезефенди» уступил «Бешикташу»
вчера, 18:28
Стив Керр – зрителю в его майке времен «Чикаго»: «Классная джерси, таких не найдешь, их все раскупили»
вчера, 12:30
У Кавая Ленарда нет ограничений по игровому времени, форвард планирует сыграть в обоих матчах предстоящего «бэк-ту-бэка»
вчера, 11:54
Адриатическая лига. «Мега» разгромила «Илирию»
31 октября, 20:45