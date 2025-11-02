Джо Маззулла о «-27» от «Рокетс»: «Важно, как мы отреагируем в следующем матче»

Джо Маззулла отреагировал на разгромное поражение в матче с «Хьюстоном».

«Селтикс», у которых была серия из трех побед, уступили на домашней площадке со счетом 101:128.

«Что тут скажешь, это был не наш вечер. «Рокетс» отлично сыграли, это хорошая команда, с хорошими тренерами, они здорово подготовились. И сегодня просто был не наш вечер, на мой взгляд, такие вещи неизбежны по ходу сезона. Поэтому гораздо важнее то, как мы отреагируем в понедельник, как будем готовиться к следующему матчу и как включимся в игру в понедельник», – заявил главный тренер «кельтов».