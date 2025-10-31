«Для этой атаки не нужна звезда, только сильный тренер». «Хит» консультировались с Ноа Ларошем при организации своего нового нападения

«Майами» поменял игру в атаке.

Команда пытается повторить задумки прошлогоднего «Мемфиса» времен начала чемпионата, когда игру на чужой стороне площадки ставил ассистент Ноа Ларош. Система, плохо подходившая Джа Морэнту, в конце концов привела к перестройке тренерского штаба, но в этом сезоне идеи подхватили в «Хит», проконсультировавшись с завершившим работу в «Гриззлис» специалистом.

«Споэльстра сейчас ставит систему полностью противоположную временам Пэта Райли, который контролировал каждое владение и моделировал каждый розыгрыш. Это заставляет уважать организацию, которая готова на все ради правильных решений. Они занимаются поиском и обучением», – признался менеджер НБА.

«Мне это ужасно нравится. Такой отличающийся от других стиль. Не нужен разыгрывающий, только «винги», умеющие обращаться с мячом. Никаких остановок, свежий взгляд. Он подходит новым принципам клуба – упорная защита и растущий темп», – поделился скаут одного из клубов.

«Тренерам нравится такая система. Она приводит к движению мяча и командному взаимодействию. Не просто поиску выгодных разменов. Для этого даже вредно иметь доминирующую звезду, нужен только сильный тренер. Это именно ситуация «Майами». В «Мемфисе» все было по-другому. Посмотрим, как все пойдет, когда вернется Тайлер Хирро», – рассудил другой скаут.