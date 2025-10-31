«Для этой атаки не нужна звезда, только сильный тренер». «Хит» консультировались с Ноа Ларошем при организации своего нового нападения
Команда пытается повторить задумки прошлогоднего «Мемфиса» времен начала чемпионата, когда игру на чужой стороне площадки ставил ассистент Ноа Ларош. Система, плохо подходившая Джа Морэнту, в конце концов привела к перестройке тренерского штаба, но в этом сезоне идеи подхватили в «Хит», проконсультировавшись с завершившим работу в «Гриззлис» специалистом.
«Споэльстра сейчас ставит систему полностью противоположную временам Пэта Райли, который контролировал каждое владение и моделировал каждый розыгрыш. Это заставляет уважать организацию, которая готова на все ради правильных решений. Они занимаются поиском и обучением», – признался менеджер НБА.
«Мне это ужасно нравится. Такой отличающийся от других стиль. Не нужен разыгрывающий, только «винги», умеющие обращаться с мячом. Никаких остановок, свежий взгляд. Он подходит новым принципам клуба – упорная защита и растущий темп», – поделился скаут одного из клубов.
«Тренерам нравится такая система. Она приводит к движению мяча и командному взаимодействию. Не просто поиску выгодных разменов. Для этого даже вредно иметь доминирующую звезду, нужен только сильный тренер. Это именно ситуация «Майами». В «Мемфисе» все было по-другому. Посмотрим, как все пойдет, когда вернется Тайлер Хирро», – рассудил другой скаут.