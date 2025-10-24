Ник Клиффорд пропустит минимум неделю из-за рястяжения в задней поверхности правого бедра
Ник Клиффорд выбыл после первого матча за «Кингз».
24-й номер драфта-2025 набрал 2 очка, 8 подборов, 2 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот в дебютном официальном матче за «Сакраменто». После игры МРТ выявила у защитника растяжение задней поверхности правого бедра. Клиффорд пропустит минимум неделю, после чего будет обследован повторно.
Домантас Сабонис, с похожей проблемой, восстанавливается быстрее ожидаемого и может выйти на паркет уже в первой домашней встрече с «Ютой» сегодня.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2097 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Kings Herald
