0

Ник Клиффорд пропустит минимум неделю из-за рястяжения в задней поверхности правого бедра

Ник Клиффорд выбыл после первого матча за «Кингз».

24-й номер драфта-2025 набрал 2 очка, 8 подборов, 2 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот в дебютном официальном матче за «Сакраменто». После игры МРТ выявила у защитника растяжение задней поверхности правого бедра. Клиффорд пропустит минимум неделю, после чего будет обследован повторно.

Домантас Сабонис, с похожей проблемой, восстанавливается быстрее ожидаемого и может выйти на паркет уже в первой домашней встрече с «Ютой» сегодня.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Kings Herald
logoДомантас Сабонис
травмы
logoЮта
logoСакраменто
logoНБА
logoНик Клиффорд
