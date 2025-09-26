Мэтью Ишбиа о расследовании по «Клипперс»: «Балмер говорит, что не делал этого, и я ему верю»

Владелец «Финикса» выступил в защиту хозяина «Лос-Анджелеса».

«Знаете, если честно, я не слишком обеспокоен всем этим. Я знаю Стива Балмера, и я думаю, что он отличный парень. Он говорит, что не делал этого, и я ему верю. Очевидно, что НБА проведет свое расследование. Но, знаете, я не думаю, что подобные вещи широко распространены.

Конечно, люди могут что-то говорить и обсуждать. Но пока вам не удастся доказать, что кто-то совершил проступок... Я верю, что все проходит честно. Превышение порога налога на роскошь же не гарантирует победы. Так что, я не думаю, что такое действительно часто происходит. Но, очевидно, НБА проведет свое расследование», – сказал Ишбиа.

Ранее журналист Пабло Торре провел частное расследование возможных махинаций со стороны одного из самых богатых людей мира и владельца «Клипперс » Стива Балмера .