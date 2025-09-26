7

Мэтью Ишбиа о расследовании по «Клипперс»: «Балмер говорит, что не делал этого, и я ему верю»

Владелец «Финикса» выступил в защиту хозяина «Лос-Анджелеса».

«Знаете, если честно, я не слишком обеспокоен всем этим. Я знаю Стива Балмера, и я думаю, что он отличный парень. Он говорит, что не делал этого, и я ему верю. Очевидно, что НБА проведет свое расследование. Но, знаете, я не думаю, что подобные вещи широко распространены.

Конечно, люди могут что-то говорить и обсуждать. Но пока вам не удастся доказать, что кто-то совершил проступок... Я верю, что все проходит честно. Превышение порога налога на роскошь же не гарантирует победы. Так что, я не думаю, что такое действительно часто происходит. Но, очевидно, НБА проведет свое расследование», – сказал Ишбиа.

Ранее журналист Пабло Торре провел частное расследование возможных махинаций со стороны одного из самых богатых людей мира и владельца «Клипперс» Стива Балмера.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?2056 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
logoКлипперс
Мэтью Ишбиа
logoФиникс
logoСтив Балмер
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джон Холлинджер о расследовании по «Клипперс»: «Сотрудники Aspiration готовы общаться, у НБА не должно быть проблем с этим»
1вчера, 12:02
Стив Балмер – самый богатый владелец клуба НБА. И, кажется, главный прохиндей
2123 сентября, 10:50
Журналист Пабло Торре: «Скандал с Балмером показывает, что правила не работают для тех, кто считает их простыми условностями в реальной жизни, а теперь и в спорте»
120 сентября, 18:12
Главные новости
Редик о Ривзе: «Он действительно силен. Сразу видно, что он провел лето, усердно работая над своим телом»
19 минут назад
Миикка Мууринен может оказаться в «Панатинаикосе» или «Партизане»
141 минуту назад
Джо Маззулла награждал победителей в упражнениях «Селтикс» пробежками
2сегодня, 11:08
«Индиана» подпишет Делона Райта вместо Монте Морриса
сегодня, 10:47
Джорджо Армани вложил в «Милан» 226 миллионов евро суммарно
1сегодня, 10:31
Кевин Дюрэнт сыграет ключевую роль в присоединении ПСЖ к европейской лиге НБА, клуб заплатит вступительный взнос 500+ млн долларов
9сегодня, 09:28
18-летний форвард сборной Финляндии Миикка Мууринен собирается подписать контракт с профессиональной командой
5сегодня, 09:08
Франк Ниликина официально подписал 2-летний контракт с «Олимпиакосом»
1сегодня, 08:09Фото
Джавейл Макги включил себя в лучшую пятерку «Уорриорс» всех времен, Кевина Дюрэнта в ней не оказалось
8сегодня, 07:54
Джей Джей Редик: «В Летней лиге Кнехт был выгоревшим, сейчас он в феноменальной форме»
5сегодня, 07:13
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. Первый тур. «Дижон» примет «Ле-Ман»
13 минут назад
Чемпионат Турции. Первый тур. «Анадолу Эфес» встретится с «Эсенлер Эрокспором»
13 минут назад
«Милан» предлагал разделить Евролигу на две конференции, но большинство выступило за старый формат
57 минут назад
Франк Ниликина перейдет в «Олимпиакос», «Партизан» получит компенсацию
сегодня, 07:33
«Портленд» подписал Алекса Риза
сегодня, 06:10
Разыгрывающий «Црвены Звезды» Айзейя Кэнан получил травму колена в матче Суперкубка с «Дубаем»
сегодня, 05:34
Хуан Нуньес перенесет повторную операцию из-за воспалительной реакции в колене
вчера, 19:56
Яннис Сферопулос о победе над «Дубаем»: «Самое важное – найти командную химию»
вчера, 19:22
Джордан Лойд: «Анадолу Эфес» должен бороться за чемпионство»
вчера, 19:02
Огнен Добрич: «Энергия и концентрация стали ключом к победе над «Дубаем»
вчера, 18:39