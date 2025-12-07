Дрэймонд Грин: Яннис дал понять, что с него хватит, и вынес это в публичное поле.

Форвард «Голден Стэйт » Дрэймонд Грин прокомментировал ситуацию вокруг лидера «Милуоки» Янниса Адетокумбо и его возможного обмена.

«Все мы знаем, что Яннис хочет выступать на высочайшем уровне. Многие подняли шум из‑за того, что он удалил из своих соцсетей все упоминания о «Бакс». Если бы вы были Яннисом и хотели подтолкнуть команду к действиям, вы поступили бы именно так: дали понять, что недовольны, что с вас хватит, вынесли ситуацию в публичное поле – и тогда команде пришлось бы что‑то решать.

При этом обменять игрока с зарплатой в 50 миллионов долларов – не самая простая задача: в большинстве случаев для этого приходится опустошать всю остальную команду. Уже только чтобы уровнять зарплаты, круг команд, куда может перейти Яннис, сильно ограничен.

У него наверняка есть список клубов, где он был бы не против играть, – он поделится им с командой, и, думаю, они постараются это организовать», – заявил Грин в своем подкасте.

