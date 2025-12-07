Чемпионат Испании. «Валенсия» вырвала победу у «Басконии» броском с сиреной. ВидеоСпортс’‘ показал матч совместно с ТВ Старт
Матч испанской лиги «Баскония» – «Валенсия» можно посмотреть на ВидеоСпортсе’‘.
В 9-м туре чемпионата Испании «Валенсия» обыграла «Басконию». Победу валенсийцам принес бросок Кэма Тэйлора с финальной сиреной – 91:89.
Смотрите трансляцию матча, организованную совместно с ТВ Старт, здесь или на ВидеоСпортсе’‘
Для «Валенсии» это 8-я победа в 9 матчах, команда лидирует в чемпионате – с таким результатом идет мадридский «Реал». «Баскония» с 4 победами на 8-м месте.
Трехочковый – как у Карри, а может даже лучше! Чем так хорош Маркус Ховард
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ВидеоСпортс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости