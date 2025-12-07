Чемпионат Испании. «Валенсия» вырвала победу у «Басконии» броском с сиреной. ВидеоСпортс’‘ показал матч совместно с ТВ Старт

Матч испанской лиги «Баскония» – «Валенсия» можно посмотреть на ВидеоСпортсе’‘.

В 9-м туре чемпионата Испании «Валенсия» обыграла «Басконию». Победу валенсийцам принес бросок Кэма Тэйлора с финальной сиреной – 91:89.

Смотрите трансляцию матча, организованную совместно с ТВ Старт, здесь или на ВидеоСпортсе’‘

Для «Валенсии» это 8-я победа в 9 матчах, команда лидирует в чемпионате – с таким результатом идет мадридский «Реал». «Баскония» с 4 победами на 8-м месте.

