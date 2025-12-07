0

Джейлен Брансон набрал 30 очков и сделал 9 передач в победной игре с «Орландо»

Джейлен Брансон привел «Никс» к победе в матче против «Мэджик».

«Нью-Йорк» обыграл «Орландо» в очередном матче регулярного чемпионата НБА (106:100). Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий Джейлен Брансон.

В активе защитника 30 очков и 9 передач за 38 минут. Брансон реализовал 10 из 23 бросков с игры, 1 из 7 трехочковых и 9 из 12 штрафных.

О Джи Ануноби и Джош Харт добавили по 21 и 17 очков соответственно.

