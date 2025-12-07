ACB. Бросок под сирену Юля принес «Реалу» победу над «Тенерифе», «Валенсия» вырвала победу у «Басконии» благодаря броску Тэйлора на последней секунде и другие результаты
Сегодня, 7 декабря, в рамках чемпионата Испании прошли пять матчей.
«Реал» победил «Тенерифе» благодаря броску Серхио Юля на последних секундах.
Бросок под сирену Кэмерона Тэйлора помог «Валенсии» обыграть «Басконию». Смотрите этот момент на ВидеоСпортсе’‘
АСВ
Регулярный чемпионат
Положение команд: Реал – 8-1, Валенсия – 8-1, Мурсия – 7-2, Ховентуд – 7-2, Тенерифе – 6-3, Уникаха – 6-3, Барселона – 5-4, Баскония – 4-5, Форса Льейда – 4-5, Бреоган – 4-5, Жирона – 4-5, Бильбао – 4-5, Гран-Канария – 3-6, Андорра – 3-6, Манреса – 3-6, Сарагоса – 3-6, Сан-Пабло Бургос – 1-8, Гранада – 1-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
