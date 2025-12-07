  • Спортс
Александер Секулич после игры с «Уралмашем»: «Большую часть матча мы играли так, как хотели. Но были моменты, которые просто неприемлемы»

Главный тренер «Зенита» похвалил команду за победу над «Уралмашем».

«Зенит» одержал тяжелую выездную победу над «Уралмашем» (86:79) в рамках Единой лиги ВТБ. После матча главный тренер Александер Секулич признал, что команда контролировала встречу, но допустила ряд непростительных ошибок.

«Думаю, с самого начала мы владели преимуществом, играли большую часть матча так, как хотели. Но были моменты, которые просто неприемлемы. Мы недостаточно умно действовали в нападении, допускали плохие розыгрыши и броски.

Нам было непросто добраться сюда, ведь до этого у нас была очень сложная дорога: начиная со вторника, каждый день нам приходилось ехать на автобусе или лететь на самолете. Меня волновало, как команда отреагирует после этой поездки, но я доволен их реакцией. Особенно учитывая, что у нас была всего одна тренировка перед этой игрой, чтобы подготовиться к ней», – заявил Секулич.

В следующем матче Единой лиги ВТБ «Зенит» встретится с «Самарой» – игра состоится 10 декабря на домашней арене петербуржцев.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт «Зенита»
