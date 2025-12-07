Александер Секулич после игры с «Уралмашем»: «Большую часть матча мы играли так, как хотели. Но были моменты, которые просто неприемлемы»

Главный тренер «Зенита» похвалил команду за победу над «Уралмашем».

«Зенит» одержал тяжелую выездную победу над «Уралмашем » (86:79) в рамках Единой лиги ВТБ. После матча главный тренер Александер Секулич признал, что команда контролировала встречу, но допустила ряд непростительных ошибок.

«Думаю, с самого начала мы владели преимуществом, играли большую часть матча так, как хотели. Но были моменты, которые просто неприемлемы. Мы недостаточно умно действовали в нападении, допускали плохие розыгрыши и броски.

Нам было непросто добраться сюда, ведь до этого у нас была очень сложная дорога: начиная со вторника, каждый день нам приходилось ехать на автобусе или лететь на самолете. Меня волновало, как команда отреагирует после этой поездки, но я доволен их реакцией. Особенно учитывая, что у нас была всего одна тренировка перед этой игрой, чтобы подготовиться к ней», – заявил Секулич.

В следующем матче Единой лиги ВТБ «Зенит » встретится с «Самарой» – игра состоится 10 декабря на домашней арене петербуржцев.