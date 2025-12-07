Ник Клэкстон: Мне кажется, я сильно вырос в плане организации нападения.

Центровой «Бруклина » Ник Клэкстон оформил трипл-дабл в победном матче против «Нового Орлеана» (119:101), записав на свой счет 14 очков, 11 подборов и 10 передач. После матча 26-летний баскетболист поделился секретами своего прогресса в организации нападения.

«Просто лучше вижу площадку, нахожу партнеров. Мне кажется, я сильно вырос в плане организации нападения. А когда у тебя в команде такие партнеры, как Майкл [Портер], который всегда открыт и точно бросает, – все становится намного проще», – сказал Клэкстон.

В этом сезоне центровой набирает в среднем 13,6 очка, 7,7 подбора и 4,5 передачи за 30 минут игрового времени.