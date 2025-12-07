4

Ник Клэкстон: «Мне кажется, я сильно вырос в плане организации нападения»

Ник Клэкстон: Мне кажется, я сильно вырос в плане организации нападения.

Центровой «Бруклина» Ник Клэкстон оформил трипл-дабл в победном матче против «Нового Орлеана» (119:101), записав на свой счет 14 очков, 11 подборов и 10 передач. После матча 26-летний баскетболист поделился секретами своего прогресса в организации нападения.

«Просто лучше вижу площадку, нахожу партнеров. Мне кажется, я сильно вырос в плане организации нападения. А когда у тебя в команде такие партнеры, как Майкл [Портер], который всегда открыт и точно бросает, – все становится намного проще», – сказал Клэкстон.

В этом сезоне центровой набирает в среднем 13,6 очка, 7,7 подбора и 4,5 передачи за 30 минут игрового времени.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: послематчевое интервью Ника Клэкстона
logoБруклин
logoНик Клэкстон
logoНБА
logoМайкл Портер
logoНовый Орлеан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Какой ЕГЭ? Я в это время буду в НБА». Мы поговорили о взрослении Егора Дёмина с его мамой
7 декабря, 18:00
Майкл Портер стал первым в истории «Бруклина», кому удалось провести три матча подряд с 30+ очками, 5+ подборами и 5+ трехочковыми
7 декабря, 05:10Видео
Егор Дёмин набрал 8 очков, 4 подбора и 7 передач в победном матче с «Пеликанс»
7 декабря, 04:15Видео
Главные новости
«Орландо» встретится с «Нью-Йорком» в полуфинале Кубка НБА от Востока
11 минут назадФото
Кубок НБА. 1/4 финала. 35 очков Брансона принесли «Нью-Йорку» победу над «Торонто», 37 очков Бэйна помогли «Орландо» обыграть «Майами»
19 минут назад
Марк Стейн: «Детройт» пока не нацелен на громкие обмены»
24 минуты назад
Крис Хэйнс: «Яннис Адетокумбо сказал одноклубникам, что не контролирует свое будущее, но призвал сосредоточиться на баскетболе»
36 минут назад
«Клипперс» не намерены расставаться с Ивицей Зубацем
вчера, 21:49
Шэмс Чарания: «В раздевалке «Милуоки» ощущают нарастающее напряжение из-за ситуации с Яннисом»
вчера, 21:24
«Клипперс» намерены помочь Крису Полу найти новую команду
вчера, 20:54
Эйжа Уилсон названа спортсменом года по версии журнала Time
вчера, 20:31Фото
Рик Карлайл о Джарасе Уокере: «В матче с «Сакраменто» он был великолепен»
вчера, 20:07
Леброн Джеймс назвал сезон‑2017/18 пиком своей карьеры: «Каждый раз, выходя на площадку, я чувствовал, что могу делать все, что захочу»
вчера, 19:30
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Париж» одержал крупную победу над «Ле‑Портелем», «Гравлин-Дюнкерк» уступил «Лиможу»
вчера, 21:52
Еврокубок. 30 очков Якимовски помогли «Тренто» обыграть «Бурк» в гостях, «Бешикташ» одержал победу над «Литкабелисом» в овертайме
вчера, 20:59
Евгений Пашутин после поражения от ЦСКА: «Нужно стремиться к такому же уровню сыгранности и быстроты мышления, какие сегодня показал наш соперник»
вчера, 19:45
«Милан» и «Баскония» проявляют интерес к Кевону Харрису
вчера, 18:45
ФИБА подтвердила, что не станет менять календарь отбора для игроков из НБА
вчера, 18:29
Президент «Партизан» Остоя Мияйлович: «Игрокам очень хорошо платят, несправедливо, что они не уважают нашего тренера»
вчера, 17:24
«Сан-Пабло Бургос» сменил главного тренера: вместо Бруно Савиньяни команду возглавил Порфи Фисак
вчера, 13:45
Эван Фурнье об «Олимпиакосе»: «Теперь это мой дом, я хочу закончить здесь карьеру»
вчера, 11:04
Деандре Эйтон стал первым игроком стартовой пятерки в истории «Лейкерс», оформившим дабл-дабл без промахов и потерь
вчера, 07:59
Комментатор «Шарлотт» о царапинах Йокича: «О, боже мой, несите кокосовое масло!»
вчера, 07:01Видео