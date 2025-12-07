Франц Вагнер получил травму колена в матче с «Нью-Йорком» и покинул площадку

Форвард «Мэджик» Франц Вагнер получил травму колена в матче с «Никс».

Форвард «Орландо » Франц Вагнер получил травму левого колена в матче против «Нью-Йорка ». Инцидент произошел в 1-й четверти после фола центрового «Никс» Ариэля Хукпорти: Вагнер неудачно приземлился, сразу схватился за колено и был вынужден покинуть паркет.

24-летний баскетболист успел провести на площадке всего 7 минут, набрав 7 очков и 3 подбора.

В этом сезоне Вагнер не пропустил ни одной игры, сыграв в 23 матчах до этой встречи, набирая в среднем 23,4 очка, 6,2 подбора и 3,8 передачи за игру.