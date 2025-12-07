Мело Тримбл: Больше всего я вдохновляюсь игрой Кайри Ирвинга.

Разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл в интервью «Спорт‑Экспрессу» перечислил баскетболистов, которых считает своими кумирами.

«В НБА – однозначно Кайри Ирвинг . Он номер один для меня. Потом – Стеф Карри . Но человек, за которым я слежу больше всего и вдохновляюсь, – Ирвинг.

А в Европе – Шейн Ларкин . Он один из тех, кому я стремлюсь подражать. И Майк Джеймс тоже – обязательно надо отдать ему должное. Эти двое – лучшие, кого мне нравится смотреть и у кого учиться», – поделился Тримбл.

