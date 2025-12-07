Мело Тримбл: «Больше всего я вдохновляюсь игрой Кайри Ирвинга»
Мело Тримбл: Больше всего я вдохновляюсь игрой Кайри Ирвинга.
Разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл в интервью «Спорт‑Экспрессу» перечислил баскетболистов, которых считает своими кумирами.
«В НБА – однозначно Кайри Ирвинг. Он номер один для меня. Потом – Стеф Карри. Но человек, за которым я слежу больше всего и вдохновляюсь, – Ирвинг.
А в Европе – Шейн Ларкин. Он один из тех, кому я стремлюсь подражать. И Майк Джеймс тоже – обязательно надо отдать ему должное. Эти двое – лучшие, кого мне нравится смотреть и у кого учиться», – поделился Тримбл.
Разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл стал MVP ноября в Единой лиге ВТБ
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: «Спорт-Экспресс»
