Ростислав Вергун о поражении от «Зенита»: «Очков, набранных некоторыми лидерами, сегодня явно не хватило»

Главный тренер «Уралмаша» прокомментировал поражение от «Зенита».

После домашнего поражения от «Зенита » (79:86) главный тренер «Уралмаша » Ростислав Вергун отметил высокое желание команды бороться, но признал, что для победы не хватило результативности от некоторых лидеров и правильных решений в ключевые моменты.

«Желания было достаточно. И, что особенно хотелось бы видеть, желание сопротивляться, не уступать, побеждать – оно присутствовало. Наверное, это и есть основа. Однако, неверные решения в определенных ситуациях и отсутствие ожидаемого перформанса от некоторых игроков, вероятно, то, чего сегодня не хватило. Мелочи, соглашусь, но мне кажется, что это часть игры.

Всегда можно сделать что-то лучше, но очков, набранных некоторыми лидерами, сегодня явно не хватило, и, наверное, я вижу в этом основную причину неудач. Игра против соперников, которые в теории сильнее тебя индивидуально, всегда является хорошей проверкой. И очень здорово, когда ты находишь в себе ресурс становиться чуть лучше и доказывать, что ты в состоянии сопротивляться», – сказал Вергун в послематчевом интервью.

Следующий матч Единой лиги ВТБ «Уралмаш» проведет 17 декабря дома против одного из лидеров лиги – ЦСКА.