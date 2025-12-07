Чемпионат Италии. «Милан» оказался сильнее «Тренто», «Венеция» обыграла «Канту» и другие результаты

Сегодня в рамках чемпионата Италии прошли четыре матча.

«Милан» победил «Тренто», «Венеция» взяла верх над «Канту». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд: Брешия – 9-1, Трапани Шарк – 9-1, Виртус – 8-1, Венеция – 8-2, Дертона – 6-3, Милан – 6-4, Ваноли Кремона – 5-4, Триест – 5-5, Тренто – 4-6, Наполи – 4-6, Канту – 3-7, Динамо Сассари – 3-7, Удине – 3-7, Варезе – 2-7, Реджо-Эмилия – 2-8, Тревизо – 1-9. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.