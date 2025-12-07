  • Спортс
  • Ненад Димитриевич: «Было бы здорово, если бы российские команды вернулись в Евролигу. С ними турнир становится лучше»
Ненад Димитриевич: «Было бы здорово, если бы российские команды вернулись в Евролигу. С ними турнир становится лучше»

Ненад Димитриевич считает, что Евролига становится лучше с российскими командами.

Разыгрывающий «Зенита» Ненад Димитриевич дал интервью Basketball Sphere, в котором высказал желание вновь сыграть в Евролиге и поделился мнением о важности возвращения российских клубов в турнир.

«Я очень хотел остаться в Евролиге, когда сезон в «Милане» закончился. Хотя понимал, что не останусь – произошли вещи, которые от меня не зависели. Я искренне хотел вернуться, показать свой потенциал.

Я знаю, что могу играть в Евролиге – и не просто играть, а быть одним из ключевых игроков в команде. Обидно, что я не смог продемонстрировать и 10 % от того, на что способен. Надеюсь, у меня еще будет шанс снова сыграть там», – сказал Димитриевич.

Он также подчеркнул: возвращение российских клубов в Евролигу пошло бы на пользу турниру.

«Думаю, было бы здорово, если бы российские команды вернулись в Евролигу. С точки зрения игрока, это снова откроет большой рынок – с сильными командами и игроками. ЦСКА – пионер Евролиги, «Локомотив-Кубань» и «Зенит» доходили до четвертьфиналов, и я считаю, что Евролига становится лучше с российскими клубами», – заявил разыгрывающий «Зенита».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
