Гарретт Невельс не сыграет в матче с УНИКСом
Гарретт Невельс пропустит следующую игру.
23 очка защитника «Уралмаша» стали решающими в важной победе над «Локо» в первом туре Единой лиги ВТБ. Баскетболист попал в первую символическую пятерку недели.
Невельс пропустил открытие внутрисезонного Кубка против «Зенита» и теперь не сыграет с УНИКСом в Казани.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
