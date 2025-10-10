0

Гарретт Невельс не сыграет в матче с УНИКСом

Гарретт Невельс пропустит следующую игру.

23 очка защитника «Уралмаша» стали решающими в важной победе над «Локо» в первом туре Единой лиги ВТБ. Баскетболист попал в первую символическую пятерку недели.

Невельс пропустил открытие внутрисезонного Кубка против «Зенита» и теперь не сыграет с УНИКСом в Казани.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
травмы
logoУНИКС
logoУралмаш
logoЕдиная лига ВТБ
Гарретт Невельс
