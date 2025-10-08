Джонни Джузэнг забросил 6 из 8 трехочковых бросков и набрал 20 очков против «Индианы»

Джонни Джузэнг отличился в игре против «Пэйсерс».

«Миннесота » уступила в овертайме с минимальным преимуществом (134:135). «Тимбервулвз» позволили сопернику оторваться уже в первой четверти («+8») и увеличить свое преимущество в третьей («+13»).

В 4-й 12-минутке Джузэнг забросил 4 трехочковых за 3 минуты и помог команде перевести игру в овертайм.

Всего на его счету 6 точных из 8 попыток из-за дуги и 2 из 2 штрафных – 20 очков.

Джузэнг присоединился к «Миннесоте» этим летом в качестве свободного агента.