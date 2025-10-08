Джонни Джузэнг забросил 6 из 8 трехочковых бросков и набрал 20 очков против «Индианы»
Джонни Джузэнг отличился в игре против «Пэйсерс».
«Миннесота» уступила в овертайме с минимальным преимуществом (134:135). «Тимбервулвз» позволили сопернику оторваться уже в первой четверти («+8») и увеличить свое преимущество в третьей («+13»).
В 4-й 12-минутке Джузэнг забросил 4 трехочковых за 3 минуты и помог команде перевести игру в овертайм.
Всего на его счету 6 точных из 8 попыток из-за дуги и 2 из 2 штрафных – 20 очков.
Джузэнг присоединился к «Миннесоте» этим летом в качестве свободного агента.
Кто лучший американский игрок в НБА?4490 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости