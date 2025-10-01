«У нас пошло». Брюсу Брауну понравилось играть со второй пятеркой «Денвера»
Брюс Браун высоко оценил игру скамейки.
«Винг» «Наггетс» рассказал о старте тренировочного лагеря.
«У нас пошло. Мы играли в составе с Джулианом Стротером, Тимом Хардуэем, Пейтоном Уотсоном и Йонасом Валанчюнасом.
Играли очень хорошо, действовали через Вала, похоже на то, как первая пятерка действует через Йокича.
Мы можем делать все. У нас «шутеры», защитники, мы с Уотсоном можем прессинговать на мяче, играть через Вала в краске, а он хорошо набирает очки», – поделился Браун.
Чемпион НБА в составе «Денвера» вернулся в команду после трех сезонов в других клубах.
