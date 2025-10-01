1

«У нас пошло». Брюсу Брауну понравилось играть со второй пятеркой «Денвера»

Брюс Браун высоко оценил игру скамейки.

«Винг» «Наггетс» рассказал о старте тренировочного лагеря.

«У нас пошло. Мы играли в составе с Джулианом Стротером, Тимом Хардуэем, Пейтоном Уотсоном и Йонасом Валанчюнасом.

Играли очень хорошо, действовали через Вала, похоже на то, как первая пятерка действует через Йокича.

Мы можем делать все. У нас «шутеры», защитники, мы с Уотсоном можем прессинговать на мяче, играть через Вала в краске, а он хорошо набирает очки», – поделился Браун.

Чемпион НБА в составе «Денвера» вернулся в команду после трех сезонов в других клубах.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети DNVR Nuggets
logoДжулиан Стротер
logoТим Хардуэй-младший
logoНБА
logoПейтон Уотсон
logoЙонас Валанчюнас
logoБрюс Браун
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Пари НН» примет «Бетсити Парму», «Зенит» сыграет с «Автодором»
11 минут назад
Евролига. «Монако» примет «Жальгирис», «Фенербахче» сыграет с «Парижем»
11 минут назад
Туомас Иисало: «В 2030 году нынешний баскетбол будет казаться медленным»
12 минут назад
«Кливленд», «Нью-Йорк» и «Орландо» – лидеры рейтинга команд Востока по итогам межсезонья НБА
35 минут назад
Стив Керр: «Спокойно чувствую себя в последний год по контракту. Посмотрим на ситуацию к концу сезона»
1сегодня, 11:10
Остин Ривз: «Меня называют «ролевиком» и одновременно ждут звездного уровня, везде затык»
3сегодня, 10:53
Йокич о связке с Валанчюнасом: «Достало играть с Гордоном, нужен творческий подход»
5сегодня, 10:15
Джарред Вандербилт: «Этим летом не пришлось заниматься реабилитацией. Работал над трехочковыми из угла»
1сегодня, 09:59
Лонни Уокер получил травму в первом матче Евролиги, участие в игре с «Парижем» под вопросом
сегодня, 09:42
Хуан Нуньес выбыл на 6 месяцев после повторной операции на правом колене
сегодня, 09:30
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Литкабелис» сыграет с «Бешикташем», «Тренто» встретится с «Бурком» и другие матчи
сегодня, 07:30
МБА провела подготовку к новому сезону в русском стиле
50 минут назадВидео
Премьер-лига. Женщины. Московское «Динамо» сыграет с «Надеждой», «Энергия» примет УГМК и другие матчи
сегодня, 07:44
Кирилл Елатонцев пропустит еще 14 дней, Джеремайя Мартин избежал серьезной травмы в игре с «Уралмашем»
сегодня, 06:45
Нерленсом Ноэлом интересуются «Партизан», «Жальгирис», «Маккаби» и «Виртус»
сегодня, 05:59
Чемпионат Франции. «Элан Шалон» проиграл «Нантеру»
вчера, 20:14
Еврокубок. «Хапоэль Иерусалим» обыграл «Гамбург», «Шленск» победил «Нептунас» и другие матчи
3вчера, 19:49
Жоан Пеньярройя о поражении «Барселоны» от «Хапоэля»: «Невозможно выиграть, пропустив 103 очка»
вчера, 19:23
Джош Гидди: «Хочу остаться в «Чикаго» надолго»
1вчера, 18:00
Тэйлор Хендрикс: «Чувствую, что могу стать лучшим защитником НБА»
1вчера, 17:19