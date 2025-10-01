3

Остин Ривз: «Меня называют «ролевиком» и одновременно ждут звездного уровня, везде затык»

Остин Ривз описал отношение к нему.

Защитник «Лейкерс» отказался от продления почти на 90 миллионов на 4 года этим летом и проведет контрактный сезон.

«Сказал «спасибо, но нет». Мы не считали эту цифру достаточной, но не говорю, что буду искать чего-то заоблачного.

Хочу остаться в Лос-Анджелесе и не буду выбивать какие-то лишние деньги. Просто хочу получить то, чего я заслуживаю своей работой.

Мое положение в лиге постоянно колеблется от «занимает не свое место» до «делает недостаточно».

Когда я только попал в лигу, все признавали, что это красивая история, но сомневались в моем потенциале. Потом называли меня «ролевиком». Но если запихивать меня в эту категорию, я определенно ее превосхожу. После чего люди, которые меня всегда так называли, начинают ждать от меня звездного уровня.

Везде затык, если бы меня это сильно беспокоило. Моих достижений никогда не будет достаточно», – рассудил баскетболист.

В лиге оценивают следующий контракт Ривза на уровне 35 миллионов долларов и больше. В 2 командах (не «Лейкерс»), по опросу The Athletic, назвали цифру более 40 миллионов.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
logoОстин Ривз
logoЛейкерс
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Пари НН» примет «Бетсити Парму», «Зенит» сыграет с «Автодором»
10 минут назад
Евролига. «Монако» примет «Жальгирис», «Фенербахче» сыграет с «Парижем»
10 минут назад
Туомас Иисало: «В 2030 году нынешний баскетбол будет казаться медленным»
11 минут назад
«Кливленд», «Нью-Йорк» и «Орландо» – лидеры рейтинга команд Востока по итогам межсезонья НБА
34 минуты назад
Стив Керр: «Спокойно чувствую себя в последний год по контракту. Посмотрим на ситуацию к концу сезона»
159 минут назад
«У нас пошло». Брюсу Брауну понравилось играть со второй пятеркой «Денвера»
1сегодня, 10:30
Йокич о связке с Валанчюнасом: «Достало играть с Гордоном, нужен творческий подход»
5сегодня, 10:15
Джарред Вандербилт: «Этим летом не пришлось заниматься реабилитацией. Работал над трехочковыми из угла»
1сегодня, 09:59
Лонни Уокер получил травму в первом матче Евролиги, участие в игре с «Парижем» под вопросом
сегодня, 09:42
Хуан Нуньес выбыл на 6 месяцев после повторной операции на правом колене
сегодня, 09:30
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Литкабелис» сыграет с «Бешикташем», «Тренто» встретится с «Бурком» и другие матчи
сегодня, 07:30
МБА провела подготовку к новому сезону в русском стиле
49 минут назадВидео
Премьер-лига. Женщины. Московское «Динамо» сыграет с «Надеждой», «Энергия» примет УГМК и другие матчи
сегодня, 07:44
Кирилл Елатонцев пропустит еще 14 дней, Джеремайя Мартин избежал серьезной травмы в игре с «Уралмашем»
сегодня, 06:45
Нерленсом Ноэлом интересуются «Партизан», «Жальгирис», «Маккаби» и «Виртус»
сегодня, 05:59
Чемпионат Франции. «Элан Шалон» проиграл «Нантеру»
вчера, 20:14
Еврокубок. «Хапоэль Иерусалим» обыграл «Гамбург», «Шленск» победил «Нептунас» и другие матчи
3вчера, 19:49
Жоан Пеньярройя о поражении «Барселоны» от «Хапоэля»: «Невозможно выиграть, пропустив 103 очка»
вчера, 19:23
Джош Гидди: «Хочу остаться в «Чикаго» надолго»
1вчера, 18:00
Тэйлор Хендрикс: «Чувствую, что могу стать лучшим защитником НБА»
1вчера, 17:19