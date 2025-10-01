Остин Ривз: «Меня называют «ролевиком» и одновременно ждут звездного уровня, везде затык»

Остин Ривз описал отношение к нему.

Защитник «Лейкерс» отказался от продления почти на 90 миллионов на 4 года этим летом и проведет контрактный сезон.

«Сказал «спасибо, но нет». Мы не считали эту цифру достаточной, но не говорю, что буду искать чего-то заоблачного.

Хочу остаться в Лос-Анджелесе и не буду выбивать какие-то лишние деньги. Просто хочу получить то, чего я заслуживаю своей работой.

Мое положение в лиге постоянно колеблется от «занимает не свое место» до «делает недостаточно».

Когда я только попал в лигу, все признавали, что это красивая история, но сомневались в моем потенциале. Потом называли меня «ролевиком». Но если запихивать меня в эту категорию, я определенно ее превосхожу. После чего люди, которые меня всегда так называли, начинают ждать от меня звездного уровня.

Везде затык, если бы меня это сильно беспокоило. Моих достижений никогда не будет достаточно», – рассудил баскетболист.

В лиге оценивают следующий контракт Ривза на уровне 35 миллионов долларов и больше. В 2 командах (не «Лейкерс»), по опросу The Athletic, назвали цифру более 40 миллионов.