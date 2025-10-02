«Црвена Звезда» официально подписала Донатаса Мотеюнаса
Донатаса Мотеюнас пополнил ослабленный травмами состав белградского клуба.
Литовский форвард переходит в «Црвену Звезду» на правах аренды из «Монако» сроком на три месяца с опцией продления до конца сезона.
Это вынужденное усиление связано с кризисом передней линии: после травмы Хасьелья Риверо до конца года в распоряжении Янниса Сферопулоса оставались только Эбука Изунду и Урош Плавшич.
