Фото
0

«Црвена Звезда» официально подписала Донатаса Мотеюнаса

Донатаса Мотеюнас пополнил ослабленный травмами состав белградского клуба.

Литовский форвард переходит в «Црвену Звезду» на правах аренды из «Монако» сроком на три месяца с опцией продления до конца сезона.

Это вынужденное усиление связано с кризисом передней линии: после травмы Хасьелья Риверо до конца года в распоряжении Янниса Сферопулоса оставались только Эбука Изунду и Урош Плавшич.

Кто лучший американский игрок в НБА?1448 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный страница «Црвены Звезды» в соцсети X
logoЦрвена Звезда
logoДонатас Мотеюнас
logoЕвролига
logoАдриатическая лига
переходы
logoМонако
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. «Партизан» играет с «Миланом», «Реал» принимает «Олимпиакос»
136 минут назадLive
Центровой «Црвены Звезды» Хасьель Риверо выбыл до конца года из-за перелома плюсневой кости
вчера, 15:59
Яго дос Сантос возвращается в «Црвену Звезду»
вчера, 13:42
Главные новости
Адам Сильвер встретился с руководителем Евролиги Паулюсом Мотеюнасом в Абу-Даби
19 минут назадФото
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» одержал победу над «Енисеем»
834 минуты назадLive
Евролига. «Партизан» играет с «Миланом», «Реал» принимает «Олимпиакос»
136 минут назадLive
Ар Джей Барретт о слухах об обмене из «Торонто»: «Хотел бы завершить карьеру здесь. Это мой дом»
37 минут назад
НБА. Предсезонные матчи. «Нью-Йорк» победил «Филадельфию» в Абу-Даби
848 минут назад
Джош Харт получил травму и был удален в матче с «Филадельфией»
1сегодня, 18:10Видео
Остин Ривз о Леброне Джеймсе: «Он мог завершить карьеру шесть лет назад, и его все равно считали бы величайшим»
7сегодня, 17:37
Айзейя Стюарт: «Будь я здоров – серия с «Нью-Йорком» сложилась бы иначе»
1сегодня, 17:20
Джейк Ларэвиа о «Лейкерс»: «Я пришел сюда, чтобы помогать команде выигрывать чемпионские кольца»
1сегодня, 16:59
Пэт Райли: «Тайлер Хирро заслуживает продления, но решение пока не принято»
5сегодня, 16:22
Ко всем новостям
Последние новости
Иммануэл Куикли: «Думаю, смогу бросать по 10 трехочковых за игру»
3 минуты назад
Еврокубок. «Лондон» принимает «Будучность»
157 минут назадLive
Миикка Мууринен не сыграет против «Милана»
сегодня, 17:52
Эргин Атаман о Джеди Османе: «Он провел одну тренировку, завтра утром мы оценим его состояние и примем решение»
сегодня, 16:37
Премьер-лига. Женщины. «Нефтяник» проиграл МБА
сегодня, 15:50
Тэйлен Хортон-Такер о Шарунасе Ясикявичюсе: «Он никому не позволяет халтурить»
сегодня, 15:46
Энтони Блэк о Джейсе Ричардсоне: «Он невероятно быстрый»
1сегодня, 14:59
Клэй Томпсон о Купере Флэгге: «Его рабочая этика впечатляет»
2сегодня, 13:31
Донатас Мотеюнас близок к переходу в «Црвену Звезду»
сегодня, 11:55
Скотти Барнс: «Мы определенно рассчитываем попасть в плей-офф и выиграть там несколько матчей»
2вчера, 20:26