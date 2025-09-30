Тайрон Лю: «Хочу вернуть Брэдли Била на уровень элитного игрока в защите»

У Тайрона Лю большие ожидания от Брэдли Била.

Защитник перешел в «Клипперс» минувшим летом в качестве свободного агента.

«Бил – отличное усиление. Он может набирать очки, делая это разными способами.

А еще я хочу вернуть Брэдли на уровень элитного игрока в защите», – заявил главный тренер калифорнийцев.