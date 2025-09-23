0

Ивица Зубац работает над средним броском и игрой против сдваиваний

Центровой «Клипперс» поделился аспектами игры, на которых он сосредоточился.

«Все, что я делал раньше, я хочу делать лучше. Я хочу быть эффективнее, хочу быть агрессивнее, хочу собирать больше подборов, в том числе в атаке. Пут-бэки должны быть эффективнее. Я хочу улучшить реализацию штрафных бросков, но этим летом я также очень много работал над своим броском со средней дистанции, так что кто знает.

В постe я часто сталкивался с двойным опекой в прошлом сезоне, поэтому я хочу уметь разворачиваться лицом к кольцу, и, если защитники отступают, быть способным забить средний. Я хочу лучше отдавать передачи из-под сдваиваний, находить правильного партнера. Я просто стараюсь улучшить все, что делал в прошлом году и в предыдущие годы. Просто пытаюсь стать лучше, увереннее и прогрессировать во всем, что я делал», – рассказал Зубац.

В прошлом сезоне 28-летний центровой набирал лучшие за карьеру 16,8 очка, 12,6 подбора и 2,7 передачи.

Также Зубац занял 6-е место в голосовании на «Лучшего защищающегося» и попал во вторую защитную сборную.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
logoИвица Зубац
logoКлипперс
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Яннис Адетокумбо занял 1-е место по количеству бросков сверху в сезоне-2024/25, Руди Гобер – 2-й, Джейлен Дюрен – 3-й
325 июля, 09:18Видео
Кендрик Перкинс: «Среди команд Калифорнии поставил бы межсезонье «Клипперс» третьим за «Лейкерс» и «Уорриорз»
3423 июля, 05:20
Влад Голдин: «Каждый раз в Лос-Анджелесе, когда прохожу мимо кого-то, они такие: «О, Зубац!»
2024 июня, 14:27
Главные новости
Тео Пинсон о Бене Симмонсе: «Его сломали в Филадельфии. Несправедливо, но сейчас Бен – посмешище»
5 минут назад
Бен Уоллес: «Если бы мы выбрали на драфте Кармело вместо Миличича, не думаю, что мы когда-либо выиграли бы чемпионат»
9 минут назад
Тайсон Чендлер: «Если бы мой обмен в «Тандер» в 2009-м не отменили, та команда выиграла бы 2-3 титула»
324 минуты назад
Сергей Кущенко: «Суперкубок позволит оценить, на каком уровне находится баскетбол в Лиге ВТБ по сравнению с ведущими европейскими клубами и турнирами»
38 минут назад
Шэмс Чарания о будущем Леброна: «Важны максимизация поддержки в «Лейкерс» прямо сейчас и ситуация с Брайсом в 2026-м»
51 минуту назад
Расселлу Уэстбруку не хватает 506 очков до звания самого результативного разыгрывающего в истории НБА
4сегодня, 05:02
Зайон Уильямсон находится в хорошей форме и демонстрирует лидерские качества
10сегодня, 04:51
Экс-игрок НБА Джордан Кроуфорд считает Майкла Бизли более значимым в баскетболе, чем ШГА
3сегодня, 04:33
Бен Симмонс похвастался фотографиями пойманных рыб
9сегодня, 04:24Фото
«Голден Стэйт» планирует подписать Сета Карри
сегодня, 04:17
Ко всем новостям
Последние новости
Шакил О′Нил выступил диджеем на дне рождения OnlyFans-модели Софи Рэйн
235 минут назадВидео
Дрю Холидэй: «Лиллард написал мне, что нынешние «Блэйзерс» имеют шанс стать очень хорошей командой»
сегодня, 05:13
Василие Мицич – самый высокооплачиваемый игрок «Хапоэля Тель-Авив»
1вчера, 20:20
Кара Лоусон возглавила женскую сборную США по баскетболу
вчера, 18:20Фото
Паком Дадье – главный кандидат на обмен из «Никс» (The Athletic)
вчера, 16:42
Стали известны зарплаты игроков «Маккаби Тель-Авив» за сезон-2025/26
2вчера, 16:20
Джош Бостик стал помощником главного тренера «Хьюстона»
вчера, 15:59
«Альба» уменьшила фонд зарплат на 4 миллиона евро
вчера, 15:18
«Олимпиакос» не будет подписывать контракт с Кристом Кумадже
вчера, 14:54
Фредди Гиллеспи подписал контракт с «Галатасараем»
вчера, 14:03