0

Джейсон Кидд намерен изменить нападение «Далласа» с помощью перешедшего из «Сакраменто» тренера Джея Триано

«Мэверикс» адаптируют свою атаку к новым условиям.

В межсезонье тренерский штаб «Далласа» претерпел изменения. Одним из новых лиц стал 66-летний Джей Триано, уволенный из «Сакраменто» в рамках последних кадровых перестановок.  Специалист тренирует в НБА с 2002 года. В его резюме 4 года в качестве главного тренера НБА («Торонто» и «Финикс») и руководство сборной Канады.

Кидд намерен ускорить темп и перейти к более гибким атакующим действиям, реагирующим на защиту соперника, с растягиванием пространства и дальними бросками.

«Наше новое нападение потребует времени на внедрение. Защита всегда на переднем плане. Но парни отлично бросают на сборах, Д’Анджело Расселл хорошо попадает из-за дуги.

Мы много общаемся с Джеем Триано по поводу его опыта в роли главного тренера и ассистента. Его нападение всегда было элитным. Мне интересно увидеть что-то новое и в нашей команде. Его «Сакраменто» хорошо набирал очки и неплохо справлялся после ухода главного разыгрывающего Де’Аарона Фокса. У нас тоже отсутствует Кайри Ирвинг», – рассудил Кидд.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Stein Line
