2

«Уралмаш» арендует Дмитрия Халдеева

Халдеев пополнит состав уральского клуба.

По информации «Спорт-Экспресс», центровой Дмитрий Халдеев (26 лет, 210 см) перейдет в «Уралмаш» на правах аренды.

В межсезонье Халдеев присоединился к «Енисею», но после прихода в команду Егора Рыжова было принято решение отпустить 26-летнего игрока из-за перебора центровых. За клуб из Красноярска Халдеев не сыграл ни одного матча, права на баскетболиста принадлежат «Автодору».

Выступая за саратовский клуб в прошлом розыгрыше Единой Лиги ВТБ, Халдеев набирал в среднем 5,9 очка и 3,1 подбора за 15,5 минуты на паркете в 35 матчах.

Кто лучший американский игрок в НБА?1881 голос
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoУралмаш
переходы
logoЕдиная лига ВТБ
Дмитрий Халдеев
logoАвтодор
logoЕнисей
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» примет МБА-МАИ
19 минут назад
Ален Омич близок к переходу в «Уралмаш»
1129 сентября, 20:09
Октавиус Эллис выбыл на три недели из-за травмы икроножной мышцы
229 сентября, 19:53
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» примет МБА-МАИ
19 минут назад
Евролига. «Жальгирис» примет «Фенербахче», «Барселона» сыграет с «Панатинаикосом» и другие матчи
119 минут назад
Зайон Уильямсон и Трей Мерфи набрали 33 очка в предсезонном матче с «Мельбурном»
23 минуты назадВидео
НБА. Предсезонные матчи. «Лейкерс» встретятся с «Финиксом», «Новый Орлеан» обыграл «Мельбурн»
535 минут назад
Виктор Петраков: «Гомельский – великий менеджер. Кондрашин как тренер на голову выше!»
44 минуты назад
Джейлен Грин и Марк Уильямс пропустят предсезонный матч против «Лейкерс»
1сегодня, 11:13
Никола Йокич 10 минут общался с судьями после тренировочного матча
5сегодня, 10:32Видео
Джефф Грин о Дюрэнте: «Кевин все тот же с тех пор, как был новичком. Его не переделать»
6сегодня, 07:54
Генменеджер «Блэйзерс» о словах про «время побеждать»: «По-прежнему этого хотим, но главное – прогресс. Думаем и о перспективе тоже»
1сегодня, 07:32
Джо Маззулла: «Подход «Селтикс» будет базироваться на стремлении к победам каждый божий день. А там уже как пойдет»
2сегодня, 07:22
Ко всем новостям
Последние новости
Ален Омич отказался от контракта с «Уралмашем»
6 минут назад
Чемпионат Франции. «Булазак» сыграет с «Шоле»
19 минут назад
Чемпионат Турции. «Тофаш» встретится с «Галатасараем»
19 минут назад
Адриатическая лига. «Игокеа» сыграет с ФМП, «Вена» примет «Илирию»
119 минут назад
21,7 млн евро – рекордный бюджет «Жальгириса» на сезон-2025/26
сегодня, 10:51
Этторе Мессина о травмах Нибо и Шилдса: «Будем надеяться, что на первой неделе сезона мы не заплатим слишком высокую цену»
сегодня, 09:38
Тайлер Хирро: «Собираюсь быстрее всех в истории вернуться после операции на лодыжке»
сегодня, 05:49
Келси Митчелл: «Буквально играла до тех пор, пока у меня не отвалились колеса, лол»
сегодня, 05:03
Костас Папаниколау стал рекордсменом по числу игр за «Олимпиакос»
вчера, 20:53
Еврокубок. «Будучность» уверенно победила «Лондон»
1вчера, 20:35