«Уралмаш» арендует Дмитрия Халдеева
Халдеев пополнит состав уральского клуба.
По информации «Спорт-Экспресс», центровой Дмитрий Халдеев (26 лет, 210 см) перейдет в «Уралмаш» на правах аренды.
В межсезонье Халдеев присоединился к «Енисею», но после прихода в команду Егора Рыжова было принято решение отпустить 26-летнего игрока из-за перебора центровых. За клуб из Красноярска Халдеев не сыграл ни одного матча, права на баскетболиста принадлежат «Автодору».
Выступая за саратовский клуб в прошлом розыгрыше Единой Лиги ВТБ, Халдеев набирал в среднем 5,9 очка и 3,1 подбора за 15,5 минуты на паркете в 35 матчах.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Спорт-Экспресс»
