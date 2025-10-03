Виктор Петраков: «Гомельский – великий менеджер. Кондрашин как тренер на голову выше!»

Петраков критически охарактеризовал Гомельского и сравнил с Кондрашиным.

«Вот вам история – в игре всем руководил Белов. Что-то не получается, не работает план Гомельского. Допустим, Паулаускас рвет нас «один в один». Серега сразу: «Ребята, в зонку! Подстраховываем!» Встаем в зону – а Гомельский этого не замечает! Орет на того, кому поручил держать Модю: «Ты чего упускаешь?!» Не видит, что на Паулаускаса уже выходит не тот, кому поручали, а висят трое. С зонной-то защитой это проще.

Гомельский – великий менеджер. Умел нащупать и надавить на самые глубинные чувства. Так скажет перед игрой, что меня трясет. Пусть покалечат, пусть умру от перегрузки – но выиграю!

Кондрашин как тренер на голову выше! Он великолепно ставил защиту, а Гомельский не ставил вовсе. Кричит: «Держи!» – и точка. А как держи? Там же микроскопические нюансы в подстраховке!

Вот завоевала команда Кондрашина в Мюнхене олимпийское золото. Приезжают наши из сборной. За полтора месяца до этого я в проходе обыгрывал Жара (Алжана Жармухамедова) как стоячего. Возвращается от Кондрашина – уже хрен обойдешь. Как и остальных. Нюансы перемещения, подстраховка – все это кондрашинское...» – рассказал 10-кратный чемпион СССР в составе ЦСКА .