0

21,7 млн евро – рекордный бюджет «Жальгириса» на сезон-2025/26

Литовский клуб раскрыл свою финансовую информацию.

Президент «Жальгириса» Паулюс Янкунас и генменеджер Гедиминас Навицкас представили финансовые результаты прошлого сезона и раскрыли бюджет на предстоящую кампанию.

На сезон-2025/26 у чемпионов Литвы планируется рекордный бюджет в размере 21,7 миллиона евро, из которых 14,4 миллиона будут выделены на зарплаты игроков и тренерского штаба. План по доходам на новый сезон – 18,8 миллиона евро.

В прошлом сезоне бюджет «Жальгириса» составлял 17,7 миллиона евро, а на зарплаты игроков и стаффа было направлено 11,7 миллиона.

В межсезонье клуб сохранил большинство основных игроков и добавил пять новых: защитника Найджела Уильямса-Госса и центрового Мозесa Райта из «Олимпиакоса», форварда «Бешикташа» Дастина Сливу, защитника Маодо Ло из «Парижа», а также молодого литовского форварда Ажуоласа Тубелиса из «Ритаса».

«Жальгирис» начал новый сезон Евролиги с выездной победы над «Монако» и в пятницу вечером примет «Фенербахче».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
