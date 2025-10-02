Вассилис Спанулис о поражении от «Жальгириса»: «Мы не заслуживали победы, были ужасны»
Главный тренер «Монако» прокомментировал поражение на старте Евролиги.
Финалист прошлого сезона уступил «Жальгирису» у себя дома (84:89). «Монако» выиграл последние 2 четверти, но этого уже не хватило для общей победы.
«Мы не заслуживали победы. Были ужасны во всем. Плохой настрой на матч, плохое отношение к игре, не играли в защите, даже не фолили. Опаздывали в защитных ротациях. Нужно работать над всеми элементами.
Первая игра сезона, все плохо. Всего несколько минут нормальной обороны. Так не победить.
Мы включились, но было уже поздно. Надо начинать с первых минут. В Евролиге значение имеет каждая игра. Нет простых матчей. Если настрой не изменится, у нас будут большие проблемы. Нельзя расслабляться», – заявил Вассилис Спанулис.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
