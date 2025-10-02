Малакай Флинн привлек внимание клубов Евролиги после первых матчей за «Бахчешехир»
Малакай Флинн успешно начал карьеру в Европе.
27-летний американский разыгрывающий, с личным рекордом результативности в 50 очков в НБА, дебютировал в европейских турнирах за «Бахчешехир», сыграв по матчу в чемпионате Турции и Еврокубке и одержав 2 победы.
В турецкой лиге на его счету 23 очка (4 из 7 из-за дуги), 3 подбора и 4 передачи за 28,7 минуты, в Еврокубке Флинн набрал 24 очка (2 из 5 из-за дуги), 7 подборов, 4 передачи и 4 перехвата за 28,8 минуты.
По информации инсайдера Маттео Андреани, защитник немедленно привлек к себе интерес клубов Евролиги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
