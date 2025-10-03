0

Яннис Адетокумбо отправился в Майами, чтобы присоединиться к «Милуоки»

Лидер «Бакс» скоро прибудет в расположение команды.

После окончания Евробаскета-2025 Адетокумбо остался в Греции и не смог вернуться в США к старту тренировочного лагеря «Милуоки» из-за положительного теста на COVID-19.

Eurohoops сообщает, что форвард уже отправился в Майами, чтобы воссоединиться с партнерами по клубу.

Там команда под руководством тренера Дока Риверса продолжит тренировки вплоть до первого предсезонного матча против «Хит» в понедельник.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
