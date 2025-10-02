Брайан Уиндхорст: «Никс» заявили, что Джош Харт не вернулся в игру из-за удаления, а не из-за травмы»
Джош Харт получил травму поясницы в матче с «Филадельфией».
«Никс» заявили, что Джош Харт не вернулся в игру из-за удаления, а не из-за травмы. Посмотрим, как будут развиваться события в ближайшие несколько дней.
Напомню, Харт уже выступал с травмой безымянного пальца, которая будет доставлять ему неудобства весь сезон. Поэтому его повреждение стало главным событием матча для «Нью-Йорка», – прояснил ситуацию Брайан Уиндхорст из ESPN.
Джош Харт завершил матч с двумя очками за семь минут игрового времени, покинув площадку еще в первой половине. «Никс» обыграли «Филадельфию» со счетом 99:84.
Кто лучший американский игрок в НБА?1500 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости