Брайан Уиндхорст: «Никс» заявили, что Джош Харт не вернулся в игру из-за удаления, а не из-за травмы»

Джош Харт получил травму поясницы в матче с «Филадельфией».

«Никс» заявили, что Джош Харт не вернулся в игру из-за удаления, а не из-за травмы. Посмотрим, как будут развиваться события в ближайшие несколько дней.

Напомню, Харт уже выступал с травмой безымянного пальца, которая будет доставлять ему неудобства весь сезон. Поэтому его повреждение стало главным событием матча для «Нью-Йорка », – прояснил ситуацию Брайан Уиндхорст из ESPN.

Джош Харт завершил матч с двумя очками за семь минут игрового времени, покинув площадку еще в первой половине. «Никс» обыграли «Филадельфию» со счетом 99:84.