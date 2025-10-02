  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Брайан Уиндхорст: «Никс» заявили, что Джош Харт не вернулся в игру из-за удаления, а не из-за травмы»
0

Брайан Уиндхорст: «Никс» заявили, что Джош Харт не вернулся в игру из-за удаления, а не из-за травмы»

Джош Харт получил травму поясницы в матче с «Филадельфией».

«Никс» заявили, что Джош Харт не вернулся в игру из-за удаления, а не из-за травмы. Посмотрим, как будут развиваться события в ближайшие несколько дней.

Напомню, Харт уже выступал с травмой безымянного пальца, которая будет доставлять ему неудобства весь сезон. Поэтому его повреждение стало главным событием матча для «Нью-Йорка», – прояснил ситуацию Брайан Уиндхорст из ESPN.

Джош Харт завершил матч с двумя очками за семь минут игрового времени, покинув площадку еще в первой половине. «Никс» обыграли «Филадельфию» со счетом 99:84.

Кто лучший американский игрок в НБА?1500 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
logoНью-Йорк
травмы
Брайан Уиндхорст
logoДжош Харт
предсезонные матчи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. Предсезонные матчи. «Нью-Йорк» победил «Филадельфию» в Абу-Даби
9сегодня, 18:42
Джош Харт получил травму и был удален в матче с «Филадельфией»
2сегодня, 18:10Видео
Чарльз Баркли: «Если «Сиксерс» будут здоровы, они лучшие на Востоке»
16сегодня, 14:41
Главные новости
Евролига. 20 очков Стерлинга Брауна помогли «Партизану» обыграть «Милан», «Реал» принимает «Олимпиакос»
524 минуты назадLive
Кендрик Перкинс о форме Энтони Дэвиса: «Я разочарован, потому что ожидал, что он появится в тренировочном лагере в полном боевом настрое»
231 минуту назад
Лонзо Болл: «Не назвал бы себя недостающим элементом, но я здесь, чтобы помочь команде выиграть титул»
сегодня, 19:43
Адам Сильвер встретился с руководителем Евролиги Паулюсом Мотеюнасом в Абу-Даби
1сегодня, 19:11Фото
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» одержал победу над «Енисеем»
10сегодня, 18:56
Ар Джей Барретт о слухах об обмене из «Торонто»: «Хотел бы завершить карьеру здесь. Это мой дом»
сегодня, 18:53
НБА. Предсезонные матчи. «Нью-Йорк» победил «Филадельфию» в Абу-Даби
9сегодня, 18:42
«Црвена Звезда» официально подписала Донатаса Мотеюнаса
сегодня, 18:25Фото
Джош Харт получил травму и был удален в матче с «Филадельфией»
2сегодня, 18:10Видео
Остин Ривз о Леброне Джеймсе: «Он мог завершить карьеру шесть лет назад, и его все равно считали бы величайшим»
9сегодня, 17:37
Ко всем новостям
Последние новости
Костас Папаниколау стал рекордсменом по числу игр за «Олимпиакос»
10 минут назад
Еврокубок. «Будучность» уверенно победила «Лондон»
128 минут назадLive
Иммануэл Куикли: «Думаю, смогу бросать по 10 трехочковых за игру»
3сегодня, 19:27
Миикка Мууринен не сыграет против «Милана»
сегодня, 17:52
Эргин Атаман о Джеди Османе: «Он провел одну тренировку, завтра утром мы оценим его состояние и примем решение»
сегодня, 16:37
Премьер-лига. Женщины. «Нефтяник» проиграл МБА
сегодня, 15:50
Тэйлен Хортон-Такер о Шарунасе Ясикявичюсе: «Он никому не позволяет халтурить»
сегодня, 15:46
Энтони Блэк о Джейсе Ричардсоне: «Он невероятно быстрый»
1сегодня, 14:59
Клэй Томпсон о Купере Флэгге: «Его рабочая этика впечатляет»
2сегодня, 13:31
Донатас Мотеюнас близок к переходу в «Црвену Звезду»
сегодня, 11:55